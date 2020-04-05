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من أجل عيون نيمار.. برشلونة يقرر التضحية بتسعة لاعبين

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

يحاول نادي برشلونة منذ فترة طويلة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن نيمار لا يمانع في العودة إلى صفوف نادي برشلونة مرة أخرى ولكن يتعين على النادي الآن انهاء الاتفاق مع نادي باريس.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أنه بسبب الأزمة المالية التي يمر بها نادي برشلونة بسبب تعليق النشاط الرياضي لإنتشار فيروس كورونا فمن الممكن أن يقوم النادي بالتضحيه بتسعة لاعبين ليتمكن من ضم نيمار في الصيف القادم.

وأشارت التقارير إلى أن التسعة لاعبين المرشحين للخروج من نادي برشلونة في الصيف لضم نيمار هم "أرتورو فيدال وإيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو وصامويل أومتيتي ورافينينا ومارتين برايثوايت وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبلي" ولاعب أخر لم يتم حسمه بعد.

وسيحاول نادي برشلونة توفير الأموال الكافية من بيع هؤلاء اللاعبين وإعارة بعضهم ليتمكن النادي من ضم نيمار في نهاية الموسم الجاري.

وقد شارك نيمار دا سيلفا في 22 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 18 هدف وصنع 6 أهداف آخرين.

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