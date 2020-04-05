تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات .. و"السوقي" يخسر 4.7 مليار جنيه





إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، الأحد ، علي تراجع جماعي لكل المؤشرات ، مع تباين الاسهم القائدة بدعم من استمرار مبيعات الاجانب منذ بداية ازمة كورونا ، مقابل تذبذب تعاملات المستثمرين العرب ما بين البيع و الشراء مع استمرار إتجاه المصريين للشراء مؤسسات و افراد ، في ترقب لبداية تفعيل مبادرة المركزى الذى خصص 20 مليار للاستثمار بالبورصة و كذلك بداية شراء صندوق حماية المستثمر بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.









وخسررأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 523.7 مليار جنيه.



