Advertisements

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات .. و"السوقي" يخسر 4.7 مليار جنيه

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:18 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، الأحد ، علي تراجع جماعي لكل المؤشرات ، مع تباين الاسهم القائدة بدعم من استمرار مبيعات الاجانب منذ بداية ازمة كورونا ، مقابل تذبذب تعاملات المستثمرين العرب ما بين البيع و الشراء مع استمرار إتجاه المصريين  للشراء مؤسسات و افراد ، في ترقب لبداية تفعيل مبادرة المركزى الذى خصص 20 مليار للاستثمار بالبورصة و كذلك بداية شراء صندوق حماية المستثمر بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.


وخسررأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 523.7 مليار جنيه.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4% لصل عند مستوى 9314.2 نقطة، كما تراجع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 994.3 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.62% ليصل عند مستوى 1017.9 نقطة.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق حماية المستثمر

أخبار تهمك

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 12 ساعة

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 10 ساعات

أول تحرك من الأهلي لحسم صفقة بديل أحمد فتحي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 9 ساعات

عقبة وحيده تقف أمام عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يستقر على بدلاء فتحي

منذ أقل من ساعتين

نائبة: لا نستطيع تطبيق الحظر الكامل إلا في هذه الحالة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ ساعة و نصف

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 15 ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 21 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 21 ساعة

تصريح ناري من رضا عبد العال ضد الخطيب

منذ 19 دقيقة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 ص

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

07:28 م

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا