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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات .. و"السوقي" يخسر 4.7 مليار جنيه
الأحد 05/أبريل/2020 - 10:18 ص
نيفين سمير
إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، الأحد ، علي تراجع جماعي لكل المؤشرات ، مع تباين الاسهم القائدة بدعم من استمرار مبيعات الاجانب منذ بداية ازمة كورونا ، مقابل تذبذب تعاملات المستثمرين العرب ما بين البيع و الشراء مع استمرار إتجاه المصريين للشراء مؤسسات و افراد ، في ترقب لبداية تفعيل مبادرة المركزى الذى خصص 20 مليار للاستثمار بالبورصة و كذلك بداية شراء صندوق حماية المستثمر بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.
وخسررأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 523.7 مليار جنيه.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4% لصل عند مستوى 9314.2 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 994.3 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.62% ليصل عند مستوى 1017.9 نقطة.
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