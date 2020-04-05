تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 226، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الجمعة الماضي، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، بينهم أطفال ليصل إجمالي المصابين إلى 91 حالة.

ويخضع المخالطون لفحوص طبية، وحجر صحي، وجرى نقل جميع المصابين من القرية إلى مستشفى "هوغو تشافيز"، شمالي رام الله، مشيرا إلي إنّ السجل الطبي للفقيدة يفيد بأنّها تعاني من أمراض عدة، ما عجل في إضعاف مناعتها فلم تتمكن من مقاومة المرض.

وحذرت الحكومة الفلسطينية على لسان ناطقها الرسمي من الوصول إلى مرحلة حاسمة في مواجهة الفيروس، إذ يلامس مرحلة الخطر، ما يستوجب توخي أقصى درجات الحذر من تفشي الوباء خصوصاً من العمال، معلناً أنً رئيس الوزراء، محمد اشتية، سيصدر تعليمات باتجاه تشديد الإجراءات لجهة منع تفشي الوباء، لا سيما سدّ الثغرة التي يدخل منها هذا الوباء وهي ثغرة العمال.