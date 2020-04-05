بول بوجبا يراهن على ريال مدريد

يصمم بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية.

ووفقًا لصحيفة " OK Diario " الفرنسية، فإن بول بوجبا يحاول إقناع قادة ريال مدريد بالمراهنة عليه خاصة زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد يقف في وجه رغبة زيدان وبوجبا، حيث أن بيريز لا يفضل التوقيع مع الفرنسي، خاصة بسبب سعره الباهظ جداً.

وأضاف الصحيفة أن بول بوجبا مطلوب في عدة أندية أوروبية على رأسها باريس سان جيرمان ويوفنتوس، ولكن اللاعب لا يزال يفضل الإنتقال الى النادي الملكي.