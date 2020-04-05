وزراء لجأوا لـ"الفيديو كونفرانس" لمواجهة كورونا.. هل تطبق التقنية بالبرلمان؟

تطبيقا لإجراءات منع التجمعات في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، بدأ عدد من المسئولين في مصر استخدام تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماعتهم للحد من التقارب بين المشاركين في الاجتماعات ومن ثم مواجهة الوباء.





اجتماعات الحكومة

خلال الفترة الأخيرة، كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء يرأس كافة اجتماعاته سواء مع الوزراء أو المحافظين من خلال الفيديو كونفرانس لمتابعة عدد الملفات المختلفة كتوافر السلع وجهود مكافحة فيروس كورونا بكافة المحافظات.





وزير التعاون الدولي

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والاقليمية في مصر لمناقشة التمويلات المتاحة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.





وشارك في الاجتماع ممثلون عن الامم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقي ومجموعة البنك الاسلامي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي الى جانب السفراء ورؤساء الاقسام الاقتصادية لدى مجموعة كبيرة من شركاء التنمية الثنائيين.





وزيرة التخطيط

وقبل يومين، شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة فيروس كورونا "كوفيد ١٩" عبر تقنية الفيديو كونفرنس.





أشرف صبحى

وقبلهم، شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الاجتماع الدولى الذى أجرى عبر الفيديو كونفرانس للجنة الأوليمبية الدولية برئاسة توماس باخ مع رؤساء الاتحادات الدولية، لبحث كيفية الخروج من الأزمة الراهنة التى تسبب فيها وباء كورونا، الذى أصبح جائحة عالمية أثرت على كل مناحى الحياة، وأدت لتوقف كامل لكل الأنشطة والأحداث والفعاليات الرياضية، وتأجيل أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.





النواب قد يلجأون إليه

وفي نفس السياق، أكد عدد من نواب البرلمان إمكانية عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة القضايا الملحة والعاجلة، وعلى رأسها مناقشة الموازنة العامة وإقرارها قبل الموعد الدستوري المحدد، وذلك من خلال الفيديو كونفرانس في ظل عرقلة فيروس كورنا لأي اجتماعات تضم عددًا كبيرًا من الأشخاص.



