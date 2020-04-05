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وزير الصحة البريطاني يستنكر عدم التزام المواطنين بقواعد الحظر

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
صرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، بأنه "لا يمكن تصديق" سلوك بعض الناس وانتهاكهم قواعد الحظر في المملكة المتحدة من خلال الخروج بلا داع، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

قال هانكوك، إن حمامات الشمس "ضد القواعد"، حيث حث الناس على عدم مغادرة منازلهم للاستمتاع بالطقس الدافئ.

ومنعت بريطانيا الناس من الخروج باستثناء أربعة أسباب أساسية، تشمل نوعًا واحدًا من التمارين يوميًا.

وأوضح هانكوك، أن قيود المباعدة الاجتماعية ضرورية لإبطاء انتشار الفيروس، وقرار تخفيفها "يعتمد بشكل مباشر جدًا على سلوك الناس."

كما رحب هانكوك بخطاب الملكة إليزابيث الثانية المتلفز النادر للأمة، المقرر بثه في وقت لاحق مساء الأحد، قائلا "آمل أن ترفع جلالتها المعنويات ونشكر كل من يفعل الصواب".

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