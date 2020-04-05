أول لاعب يعترف بمفاوضات ريال مدريد

اعترف وكيل أعمال نجم خط وسط فريق نابولي الدولي الإسباني، فابيان رويز باهتمام ريال مدريد بالتوقيع مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفة

وقال ألفارو توريس وكيل أعمال فابيان رويز:"هناك العديد من الأندية الكبرى التي استفسرت عنه، لقد كان يلعب على مستوى عالٍ خلال المواسم الثلاثة الماضية".

وأضاف في حديثه:" نعم، ريال مدريد أظهر إهتمامه بالتوقيع مع فابيان، ونحن أخبرنا نابولي عن ذلك ولكن الآن يجب أن يركز على فريقه، سنرى ما سيحدث في الصيف".

وكانت العديد من التقارير قد أكد بأن نابولي لن يتخلى عن فابيان رويز بأقل من 80 مليون يورو، علماً أن اللاعب يملك عقداً مع نابولي يمتد حتى صيف 2023.