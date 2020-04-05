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3 جولات افتراضية جديدة تطلقها السياحة والآثار.. تعرف عليها

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام زيدان
تطلق وزارة السياحة والآثار اليوم الأحد، في تمام السابعة مساءً، علي صفحاتها الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت زيارة افتراضية جديدة لأثر قبطي هام وهو الدير الأحمر بمحافظة سوهاج. 

كما ستطلق غدًا أثرًا إسلاميًا هو جامع ومدرسة السلطان برقوق في شارع المعز، ويوم الثلاثاء ستكون زيارة افتراضية للمعبد اليهودي بن عذرا بمنطقة مصر القديمة. 

الدير الأحمر 
يقع الدير الأحمر غرب مدينة سوهاج سوهاج بمسافة تبعد حوالى 21 كم، ويعتبر من أهم الأديرة التي شيدت فى العصور المسيحية المبكرة. أنشأه الأنبا بشاى فى أوائل القرن الرابع الميلادى، وقد استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية فى تشييده لذا سمى بالدير الأحمر، كما استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردى والأسود.

وتعرض الدير للحريق مرتين الأولى أثناء الحكم الرومان والثانية بفعل البربر ولم يتبقى منه سوى الكنيسته والحصن الذي يقع فى الجهة الجنوبية من الكنيسة، كما يوجد بقايا أجزاء معمارية إلى الشمال من الكنسية يعتقد أنها أجزاء من مدينة صناعية.

الكنيسة الرئيسية
هي عبارة عن  مساحة مستطيلة مقسم إلى صحن يتكون من ثلاث أجنحة، كما يوجد فى الركن الجنوبي الغربي كنيسة ملحقة تعرف باسم السيدة العذراء. 

الحصن
يرجح أنه يرجع لعصر الأمبراطورة هيلانة، وهو عبارة عن مبنى مربع تقريبا، وعادة يحتوي على مجموعة من الوحدات التى تمكن الرهبان العيش لفترة طويلة بداخله ككنيسة والقلالي والمخازن ومصادر المياة.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارات الافتراضية تأتي في اطار المبادرة التي اطلقتها وزارة السياحة والآثار أول أمس مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية لزيارات بعض المواقع الأثرية المصرية عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم إطلاق زيارة جديدة او جولة إرشادية لاحد المواقع او المتاحف الاثرية، يوميا في تمام الساعه ٧ مساء، تحت شعار، ‏Experience Egypt from Home - Stay Home - ‏Stay Safe. 


ويمكن متابعة هذه الجولات الافتراضية عبر الصفحات الرسمية لوزارة السياحة والآثار لزيارة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، 
إليكم روابط الصفحات التي تخدم تقنية العرض الافتراضي والمعلوماتي للوزارة 
Instagram:
https:instagram.comministry_tourism_antiquities?igshid=1m22gucgpllnt
https:instagram.comkhaled.elenany?igshid=18bu0xnbdaz2o
https:instagram.comexperienceegypt?igshid=nne45hh8fpav

Twitter:
https:twitter.comTourismandAntiq?s=08
https:twitter.comKhaledElEnany6?s=08

Facebook:
https:www.facebook.commoantiquities
https:www.facebook.comeg.ExperienceEgypt

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مصر بوابة الفجر المواقع الاثرية السياحة والآثار السياحة الاثار ألفجر

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