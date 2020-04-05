"سلي وقتك".. خطوات زراعة النعناع في المنزل في فترة العزل

تعتبر زراعة النعناع في المنزل من أكثر الأنشطة المحببة لدى البعض، وخاصة الذين يرغبون تناول النعنع في الأطعمة وفي مشروب الشاي باستمرار، وفي ظل انتشار كورونا وفي فترة لعزل، يمكن للبعض تسلية وقت فراغهم وزراعة لنعناع في المنزل بدلا من الخروج لشراءه





من المفترض أن دورة حياة النعناع تبدأ في فصل الربيع، ولاحتياجه تربة رطبة ومناخ برد تعتبر دول البحر المتوسط وكندا أفضل الأماكن التي تقوم بزراعة نبات النعناع.





ولكن لا يحتاج للبرودة باستمرار ولا للحراةر المرتفعة ولكنه يحتاج لتربة رطبة ومناخ مناسب لكي يتم الحصول على أجود أنواعه، ومن هنا إليكم الخطوات التي يجب اتباعها لزراعة النعناع في المنزل في فترة لعزل:





- اختيار بعض الأواني البلاستيكية في منزلك وعمل ثقوب صغيرة للغاية بها، واحذر من استخدم الأواني الحديدية؛ حيث تتعرض للصدأ وتؤثر على نمو النبات.





- أخذ البذور الخاصة بنبات النعناع ويتم غرسها بصورة جيدة في التربة واسقيها بالمياه من الحين للأخر، حيث إن النعناع يحتاج للرطوبة لكي ينمو بصورة أفضل.





فوائد النعناع

- يحتوي النعناع على عدد كبير من العناصر الغذائية بجانب سهولة زراعته التي تجعله يتواجد في الكثير من المنازل.