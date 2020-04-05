Advertisements

سوريا تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:24 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أكدت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، إصابة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 19، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وسجلت وزارة الصحة السورية، في وقت سابق 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حيث فرضت وزارة الداخلية ا حظر تجوال جزئيا في أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

 

وفي بيان لوزارة الداخلية السورية، قالت فيه إن الحظر يمتد يومي الجمعة والسبت من الساعة الـ12 ظهرا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، بدءا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

 

ومنعت محافظة طرطوس، الخميس، التجول على الكورنيش البحري بدءا من الـ2 ظهر اليوم وحتى إشعار آخر، وفرضت محافظة حلب منع التجول في منطقة كورنيش الإذاعة بالمدينة.

 

كما أعلنت وزارة الأوقاف استمرار تعليق صلاة وخطبة الجمعة، وصلوات الجماعة في مساجد سوريا حتى الـ16 من أبريل الجاري، وذلك عملاً بفتوى المجلس العلمي الفقهي في الوزارة.

 

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) يشمل التعليق كل الدروس الدينية والقرآنية في سائر المساجد حتى التاريخ نفسه.

 

وكان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سوريا بشكل مؤقت اعتباراً من 15 مارس وحتى 4 أبريل، حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد وضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سوريا اصابات كورونا ارتفاع عدد الاصابات

أخبار تهمك

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مدافع الأهلي يقرر الرحيل

منذ أقل من ساعة

رئيس قناة السويس يكشف مفاجأة بشأن تأثير أزمة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح ناري من رضا عبد العال ضد الخطيب

منذ ساعة و نصف

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 10 ساعة

17 دولة في العالم لم يدخلها فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد مساعدة مصر لإيطاليا.. إخواني: "عرفنا قيمة السيسي" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

منذ ربع ساعة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ننشر استعدادات أوقاف الإسماعيلية لشهر رمضان الكريم

طوارئ في المساجد.. دول تقرر إيقاف صلاة الجمعة بسبب كورونا

كورونا Vs المساجد والكنائس.. تعرف على الدول التي أغلقت "بيوت الله"

عاجل.. الأوقاف ترد على بيان هيئة كبار العلماء بشأن إغلاق المساجد

بسبب كورونا.. الحكومة اليمنية تعلق صلاة الجماعة في المساجد

البحرين.. تعليق إقامة الصلوات في جميع المساجد بسبب "كورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 ص

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

08:47 ص

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

09:34 ص

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

11:35 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا