سوريا تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، إصابة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 19، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وسجلت وزارة الصحة السورية، في وقت سابق 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حيث فرضت وزارة الداخلية ا حظر تجوال جزئيا في أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وفي بيان لوزارة الداخلية السورية، قالت فيه إن الحظر يمتد يومي الجمعة والسبت من الساعة الـ12 ظهرا وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، بدءا من تاريخه وحتى إشعار آخر.

ومنعت محافظة طرطوس، الخميس، التجول على الكورنيش البحري بدءا من الـ2 ظهر اليوم وحتى إشعار آخر، وفرضت محافظة حلب منع التجول في منطقة كورنيش الإذاعة بالمدينة.

كما أعلنت وزارة الأوقاف استمرار تعليق صلاة وخطبة الجمعة، وصلوات الجماعة في مساجد سوريا حتى الـ16 من أبريل الجاري، وذلك عملاً بفتوى المجلس العلمي الفقهي في الوزارة.

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) يشمل التعليق كل الدروس الدينية والقرآنية في سائر المساجد حتى التاريخ نفسه.

وكان المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف واتحاد علماء بلاد الشام أصدرا فتوى بتعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد سوريا بشكل مؤقت اعتباراً من 15 مارس وحتى 4 أبريل، حرصاً على سلامة المواطنين ومرتادي المساجد وضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.