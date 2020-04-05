بالإستعانة ببكيزة وزغلول.. إسعاد يونس تشجع جمهورها على البقاء فى المنزل

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شاركت الفنانة إسعاد يونس، صورة كرتونية للبكيرزة وزغلول، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت إسعاد، على الصورة قائلة:"بكيزة وزغلول في زمن الكورونا خليك في البيت".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حلوة كتير وعنجد هالمسلسل من أحلى المسلسلات القديمة واحلى ممثلتين"، وأضاف آخر"حلوة قوي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"عسل أقسم بالله".



يذكر أن الفنانة إسعاد يونس، تقدم برنامج "صاحبة السعادة"، عبر شاشة "دي ام سي" كل يوم اثنين الساعة 11 مسًاء، وتستضيف كل حلقة مجموعة متنوعة من نجوم الفن.