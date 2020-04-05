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وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم للطفلة ساجدة ضحية تعذيب والدتها

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:28 ص
الطفلة
الطفلة
آيات عامر
تلقت نيڤين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، تقريرا من فريق التدخل السريع المركزى عن تعامل الفريق مع حالة الطفله "ساجدة م ح" علي مدار الايام الماضية، والذى تداول قصتها رواد موقع التواصل الإجتماعى عن قيام الأم بتعذيبها، وعلى أثر ذلك قامت قوة من قسم شرطة إمبابة بالجيزة بالقبض على والدى الطفله ساجدة وتم تحرير محضر رقم ٦٧٤٢لسنه ٢٠٢٠ جنح إمبابة.

وأمرت النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة بمستشفى التحرير العام بإمبابة، وتبين أنها تعانى من حروق بيدها اليسرى وكسر وتمزق فى إربطه الساق الأيمن وجروح فى الوجه وذلك وفقا للكشف الطبى الشامل على الطفل ووجهت القباج الشكر للنائب العام وجهود النيابة العامة في تحقيق المصلحة الفضلي للطفلة. 

وأجرى الفريق دراسة حالة لأسرة للطفلة ساجدة، وتبين أن الاب يعمل عامل يومية فى جراج والأم ربة منزل وأقرت أنها المسئولة عما حدث للطفله وهى كانت تطرق الطفلة للجيران لرعايتها ولديها طفل أخر يدعى عبد الله ويبلغ من العمر سنه ونصف.

وتابع الفريق تحقيقات النيابة العامة والتى أصدرت قرارها بحبس والدى الطفلة ساجدة وسحب الطفل عبدالله وعمره عام ونصف شقيق الطفلة ساجدة من ولدى وإيداعهما إحدى دور الرعاية الإجتماعية التابعة للوزارة.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى الفريق لمتابعة حالة الطفلين وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية والدعم النفسى لهما تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى.

هذا ويتلقى فريق التدخل السريع شكاوى وبلاغات إنتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى الرعايه والمأوى على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسه مجلس الوزراء ١٦٥٢٨ وعلى صفحات التواصل الاجتماعى للوزارة.

وتتابع وزيرة التضامن الإجتماعي نفين القباج بإهتمام بالغ واقعة إتهام الطفلة آية سمير صبرى أحدي فتيات دار نهر الحياة بالشرقية.

وقامت وزيرة التضامن الإجتماعي بالتواصل مع مكتب السيد النائب العام للإطلاع علي الموقف القانوني للطفلة بما يحقق كامل الإحترام للقانون وسلطة النيابة العامة ويحقق المصلحة الفضلي للطفلة، وبالفعل قام اليوم السيد المستشار المحامي العام لنيابات جنوب الزقازيق الكلية باصدار قرار بايداع الطفلة آية سمير صبرى بدار التربية بالجيزة علي ذمة القضايا المتهمة فيها.

وستقوم الوزارة بتوفير الحماية القانونية للطفلة اثناء سير التحقيقات كما ستقوم بعمل برنامج للتدخل النفسي للطفلة أثناء اقامتها بالدار وتقديم الدعم اللازم لها للوقوف علي اسباب المشكلات التي تعاني منها وسبل علاجها.

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نيڤين القباج ساجدة بوابة الفجر الطفلة التضامن الإجتماعي ألفجر

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