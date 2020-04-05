جامعة حلوان: إنتاج الكمامات الطبية بمستشفى بدر الجامعي

قامت مستشفي بدر الجامعي بإنتاج كمامات طبية وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور إيهاب لطفى مدير المستشفى، والدكتور كريم منتصر نائب مدير المستشفى وذلك فى إطار الدور المجتمعي لجامعة حلوان وفى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الاستاذ الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور شريف رسلان مدير المستشفيات الجامعية.

وأشاد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بالدور الهام الذي تقوم به مستشفى بدر، وبجودة الكمامات الطبية المنتجة، والتى يتم إنتاجها وفقا للمعايير العالمية، مؤكدا حرص الجامعة دائما على دعم الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لذلك حرصت المستشفى على تصنيع تلك الكمامات لسد احتياجات المستشفى الجامعى وحماية الأطباء والفريق الصحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية، وأعرب عن شكره وامتنانه لجميع الأطباء وطاقم التمريض بالمستشفى على ما بذلوه من جهد حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.





وأكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مستشفيات جامعة حلوان تعمل على قدم وساق لاستمرار تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين مع حرص المستشفى على توفير المستلزمات الوقائية لحماية العاملين بها، لذلك حرصت المستشفى على توفير كافة المستلزمات الوقائية، وحث سيادته المواطنين على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمنع إنتشار العدوى.



