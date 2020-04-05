Advertisements

أسعار الحديد اليوم الأحد 5-4-2020 في السوق المحلي

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:17 ص
اسعار الحديد اليوم
اسعار الحديد اليوم

حالة من التخبط مرت بها أسعار الحديد ما بين تراجع سعر خام بليت وتثبيت المصانع الأسعار في معظم المصانع  على خلفية انتشار فيروس كورونا في عدد كبير من محافظات الجمهورية ومطالبة الحكومة المواطنين بالمكوث في منازلهم مما دفع بعض من رجال الاعمال منح اجازة لعامليها وتعطل العمل في عدد كبير من المصانع


حافظت أسعار الحديد على استقرارها، اليوم الأحد 5-4-2020، وسجل حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.


وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء عن تراجع صادرات "الحديد الصب والصلب" خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنحو 17% لتبلغ ما قيمته 107 ملايين دولار مقابل 129 مليون دولار،موضحا أن صادرات القطاع خلال فبراير الماضي انخفضت لتبلغ 67 مليون دولار مقابل 75 مليون دولار خلال فبراير 2019.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اسعار الحديد في مصر اسعار الحديد اليوم في مصر اسعار الحديد اليوم اسعار الحديد الان

أخبار تهمك

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

رئيس قناة السويس يكشف مفاجأة بشأن تأثير أزمة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

17 دولة في العالم لم يدخلها فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 22 ساعة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح ناري من رضا عبد العال ضد الخطيب

منذ ساعة و نصف

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

منذ ربع ساعة

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مدافع الأهلي يقرر الرحيل

منذ أقل من ساعة

بعد مساعدة مصر لإيطاليا.. إخواني: "عرفنا قيمة السيسي" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد اليوم في مصر.. وتفاوت في سعر حديد عز بالأسواق

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 4-3-2020

أسعار الحديد اليوم الخميس 5-3-2020

أسعار الحديد اليوم الإثنين 9-3-2020.. وارتفاع جديد في سعر حديد عز

أسعار الحديد اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الحديد اليوم الأحد 29-3-2020.. الأسواق تستقر في ظل تراجع الصادرات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 ص

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

08:47 ص

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

09:34 ص

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

11:35 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا