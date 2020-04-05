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بسبب فيروس كورونا.. "القاهرة كابول" خارج السباق الرمضاني

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
خرج مسلسل "القاهرة كابول" من السباق الرمضاني المقبل ، وذلك لعدم الانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية لهم، بسبب حظر التجوال المفروض حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا.

يُشار أن مسلسل "القاهرة كابول" من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وهو بطولة طارق لطفي،حنان مطاوع،خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي،نور محمود،خالد كمال فتحي عبد الوهاب.

وفي سياق آخر، يشارك طارق لطفي حاليًا في فيلم "حفلة 9"،والفيلم من ﺗﺄﻟﻴﻒ عمر عبدالحليم،نهال عنبر، عزوز عادل،أحمد وفيق،طارق صبري،طارق لطفي،كمال أبو رية، غادة عبدالرازق،صبحي خليل،إيهاب فهمي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال طارق لطفي الدرامية فيلم "بين عالمين"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد مدحت،
ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن مدحت، بطولة طارق لطفي،هشام سليم،لقاء الخميسي، حازم سمير.

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