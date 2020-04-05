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أسعار الأسمنت اليوم الأحد 5-4-2020 في السوق المحلي
الأحد 05/أبريل/2020 - 11:32 ص
أسعار الأسمنت اليوم
تأثر سوق مواد البناء بما فيها الحديد والأسمنت من أزمة فيروس كورونا، حيث استقر سعر طن الأسمنت في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد 5-4-2020.
أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم
مسلح العربية للأسمنت 813 جنيهًا للطن
النصر من العربية للأسمنت 785 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن
أسمنت أسيوط "الفهد" ليسجل 755 جنيها للطن
أسمنت المنيا أسيك ليسجل785 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت حورس 783 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت الصخرة سجل 770 جنيهًا للطن
أسعار أسمنت لافارج المخصوص سجل 790 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري سجل 780 جنيهًا للطن
أسمنت سيناء سجل 778 جنيهًا للطن
سعر أسمنت حلوان 803 جنيهًا للطن
سعر أسمنت مصر بني سويف 800 جنيهًا للطن
أسمنت السويدي سعر 813 جنيهًا للطن
سعر أسمنت المسلة سجل 770 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العسكري بني سويف استقر ليسجل 780 جنيهًا للطن
سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن
سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن
سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن
سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن
سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن
سعر أسمنت سيناء النخيل ليسجل 718 جنيهًا للطن
سعر أسمنت العمران 888 سجل سعر 715 جنيها للطن
سعر أسمنت حلوان الواحة سجل 735 جنيها للطن
أسمنت أسيوط سعر 830 جنيهًا للطن
سعر أسمنت أسيك سي وتر 828 جنيها للطن
سعر أسمنت لافارج قاهر البحار 838 جنيها للطن
السويس سي ووتر سعر 828 جنيهًا للطن
السويدي المقاوم سعر 838 جنيهًا للطن