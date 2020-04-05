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أسعار الأسمنت اليوم الأحد 5-4-2020 في السوق المحلي

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:32 ص
اسعار الاسمنت اليوم
اسعار الاسمنت اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

تأثر سوق مواد البناء بما فيها الحديد والأسمنت من أزمة فيروس كورونا، حيث استقر سعر طن الأسمنت في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الأحد 5-4-2020.

أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم

مسلح العربية للأسمنت 813 جنيهًا للطن

النصر من العربية للأسمنت  785 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيوط "المهندس" 810 جنيه للطن

أسمنت أسيوط "الفهد"  ليسجل 755 جنيها للطن

أسمنت المنيا أسيك  ليسجل785 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت حورس 783 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت الصخرة سجل  770 جنيهًا للطن

أسعار أسمنت لافارج المخصوص سجل 790 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسوان استقر ليسجل سعر 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري سجل 780 جنيهًا للطن

أسمنت سيناء سجل 778 جنيهًا للطن

سعر أسمنت حلوان  803 جنيهًا للطن

سعر أسمنت مصر بني سويف  800 جنيهًا للطن

أسمنت السويدي سعر 813 جنيهًا للطن

سعر أسمنت المسلة سجل 770 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العسكري بني سويف استقر ليسجل 780 جنيهًا للطن

سعر سيناء ابيض عادة سجل سعر 2500 جنيهًا للطن

سعر سوبر سيناء سجل سعر 2460 جنيهًا للطن

سعر سوبر رويال سجل سعر 2390 جنيهًا للطن

سعر رويال عادة سجل سعر 2430 جنيهًا للطن

سعر الواحة الأبيض سجل سعر2425 جنيهًا للطن

سعر أسمنت سيناء النخيل ليسجل 718 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العمران 888  سجل سعر 715 جنيها للطن

سعر أسمنت حلوان الواحة سجل 735 جنيها للطن

أسمنت أسيوط سعر 830 جنيهًا للطن

سعر أسمنت أسيك سي وتر  828 جنيها للطن

سعر أسمنت لافارج قاهر البحار  838 جنيها للطن

السويس سي ووتر  سعر 828 جنيهًا للطن

السويدي المقاوم سعر 838 جنيهًا للطن

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