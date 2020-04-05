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محافظة البحر الأحمر توفر أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا (صور)
الأحد 05/أبريل/2020 - 11:35 ص
محمد طه
أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد، أنه وضع خطة استباقية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال المواطنين المصريين العالقين القادمين من واشنطن عند وصولهم صالة الوصول بمطار مرسى علم صباح اليوم، حيث خضع العائدون إلى كشف طبي سريع من خلال مجموعات من أطباء الحجر الصحي، كما تم تعقيم كل متعلقاتهم الشخصية بشكل كامل.
وكشف المحافظ أنه وجه بتوفير 9 أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا مجانًا، إلى بعض فنادق الحجر الصحي بمدينة مرسى علم كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، موجهًا الشكر لصاحب القرية السياحية لاستضافته إخوته المصريين لمدة 14 يوم وهي مدة الحجر الصحي على نفقته الخاصة.
وقال محافظ البحر الأحمر، إن مصر لا تنسى أبنائها، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توفير كل سبل الراحة للمواطنين، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الإهتمام بأبناء الوطن في الداخل والخارج، وتابع "مصر أعطت العالم كله درسًا في كيفية التعامل مع الأزمات، والأحداث الكبرى، وأناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بقرارات الدولة".
يذكر أن مدينة مرسى علم استقبلت صباح اليوم الأحد، بمطار مرسى علم الدولي طائرة اجلاء المصريين العالقين القادمين من واشنطن وعددهم 323 مصري، بينهم 16 طفل.
أحدث تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.
تسجيل 85 حالة جديدة
وأضاف أن الوزارة سجلت 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.
وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين والمتعافين
وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت لخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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