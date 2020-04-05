Advertisements

محافظة البحر الأحمر توفر أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا (صور)

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:35 ص
اتوبيسات
اتوبيسات
محمد طه
أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد، أنه وضع خطة استباقية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال المواطنين المصريين العالقين القادمين من واشنطن عند وصولهم صالة الوصول بمطار مرسى علم صباح اليوم، حيث خضع العائدون إلى كشف طبي سريع من خلال مجموعات من أطباء الحجر الصحي، كما تم تعقيم كل متعلقاتهم الشخصية بشكل كامل. 

وكشف المحافظ أنه وجه بتوفير 9 أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا مجانًا، إلى بعض فنادق الحجر الصحي بمدينة مرسى علم كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، موجهًا الشكر لصاحب القرية السياحية لاستضافته إخوته المصريين لمدة 14 يوم وهي مدة الحجر الصحي على نفقته الخاصة. 

وقال محافظ البحر الأحمر، إن مصر لا تنسى أبنائها، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توفير كل سبل الراحة للمواطنين، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الإهتمام بأبناء الوطن في الداخل والخارج، وتابع "مصر أعطت العالم كله درسًا في كيفية التعامل مع الأزمات، والأحداث الكبرى، وأناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بقرارات الدولة".

يذكر أن مدينة مرسى علم استقبلت صباح اليوم الأحد، بمطار مرسى علم الدولي طائرة اجلاء المصريين العالقين القادمين من واشنطن وعددهم 323 مصري، بينهم 16 طفل.

أحدث تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

تسجيل 85 حالة جديدة
وأضاف أن الوزارة سجلت 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين والمتعافين
وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت لخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
محافظة البحر الأحمر توفر أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا (صور)
محافظة البحر الأحمر توفر أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا (صور)
محافظة البحر الأحمر توفر أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا (صور)
محافظة البحر الأحمر توفر أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا (صور)
محافظة البحر الأحمر توفر أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا (صور)
محافظة البحر الأحمر توفر أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا (صور)
محافظة البحر الأحمر توفر أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا (صور)
محافظة البحر الأحمر توفر أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا (صور)
محافظة البحر الأحمر توفر أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا (صور)
محافظة البحر الأحمر توفر أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة كوفيد تطورات كورونا بوابة الفجر المصريين العالقين العائدين من امريكا العائدون من الخارج البحر الأحمر ألفجر

أخبار تهمك

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 16 ساعة

17 دولة في العالم لم يدخلها فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 22 ساعة

بعد مساعدة مصر لإيطاليا.. إخواني: "عرفنا قيمة السيسي" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

منذ 17 دقيقة

تصريح ناري من رضا عبد العال ضد الخطيب

منذ ساعة و نصف

مدافع الأهلي يقرر الرحيل

منذ أقل من ساعة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس قناة السويس يكشف مفاجأة بشأن تأثير أزمة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 10 ساعة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 13 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

ننشر صور العالقين العائدين من أمريكا داخل الحجر الصحي بمرسى علم

محافظ البحر الأحمر: وفرنا أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا إلى الحجر

خدمة "فايف ستار" بمرسى علم لـ290 عائدا من واشنطن

أول لقطات للمصريين العائدين من واشنطن بداخل فندق الحجر الصحي

مدير فندق الحجر بمرسى علم يكشف كواليس حياة العائدين من أمريكا

"تحيا مصر ألف مرة" أحد العالقين العائدين من واشنطن بمرسى علم نحن في إقامة 5 نجوم (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 ص

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

08:47 ص

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

09:34 ص

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

11:35 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا