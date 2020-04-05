محافظة البحر الأحمر توفر أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا (صور)

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد، أنه وضع خطة استباقية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال المواطنين المصريين العالقين القادمين من واشنطن عند وصولهم صالة الوصول بمطار مرسى علم صباح اليوم، حيث خضع العائدون إلى كشف طبي سريع من خلال مجموعات من أطباء الحجر الصحي، كما تم تعقيم كل متعلقاتهم الشخصية بشكل كامل.





وكشف المحافظ أنه وجه بتوفير 9 أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا مجانًا، إلى بعض فنادق الحجر الصحي بمدينة مرسى علم كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، موجهًا الشكر لصاحب القرية السياحية لاستضافته إخوته المصريين لمدة 14 يوم وهي مدة الحجر الصحي على نفقته الخاصة.





وقال محافظ البحر الأحمر، إن مصر لا تنسى أبنائها، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توفير كل سبل الراحة للمواطنين، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الإهتمام بأبناء الوطن في الداخل والخارج، وتابع "مصر أعطت العالم كله درسًا في كيفية التعامل مع الأزمات، والأحداث الكبرى، وأناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بقرارات الدولة".





يذكر أن مدينة مرسى علم استقبلت صباح اليوم الأحد، بمطار مرسى علم الدولي طائرة اجلاء المصريين العالقين القادمين من واشنطن وعددهم 323 مصري، بينهم 16 طفل.





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