عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضي الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة للحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.





وأضاف "راضي" في بيان اليوم الأحد، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وفي ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام باكتشاف إصابة عدد من العاملين به، بالفيروس.