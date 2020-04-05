راندا البحيري توجه رسالة شكر للعاملين بالقطاع الطبي

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وجهت الفنانة راندا البحيري، الشكر لأطباء والممرضين والحكومة المصرية، من خلال نشر مجموعة صور لهما، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت راندا، على الصور قائلة: "مصر العظيمه شكرا قائدنا شكرا لحكومتنا شكرا لكل دكتور وكل ممرضه وكل حد شغال في اي مستشفي عام او خاص شكرا لكل مذيع توك شو بينزل من بيته في الجو ده وفي البهدله دي علشان يبلغنا اخر الاخبار ويطمننا ويوجهوننا ويقولولنا نعمل ايه اليومين دول".



وأضافت:"شكرا دكتوره هاله زايد شكرا ل دولتنا علي شكلنا الي بقي في السما قدام العالم كله شكرا لمساعده الآخر بغض النظر عن عرقه او دينه او لونه شكرا رئيسنا".



يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري، مسلسل "الأخ الكبير"، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان محمد رجب وأيتن عامر.