Advertisements

راندا البحيري توجه رسالة شكر للعاملين بالقطاع الطبي

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
وجهت الفنانة راندا البحيري، الشكر لأطباء والممرضين والحكومة المصرية، من خلال نشر مجموعة صور لهما، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت راندا، على الصور قائلة: "مصر العظيمه شكرا قائدنا شكرا لحكومتنا شكرا لكل دكتور وكل ممرضه وكل حد شغال في اي مستشفي عام او خاص شكرا لكل مذيع توك شو بينزل من بيته في الجو ده وفي البهدله دي علشان يبلغنا اخر الاخبار ويطمننا ويوجهوننا ويقولولنا نعمل ايه اليومين دول".

وأضافت:"شكرا دكتوره هاله زايد شكرا ل دولتنا علي شكلنا الي بقي في السما قدام العالم كله شكرا لمساعده الآخر بغض النظر عن عرقه او دينه او لونه شكرا رئيسنا".

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري، مسلسل "الأخ الكبير"، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان محمد رجب وأيتن عامر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دعوة للتصفيق للأطباء

أخبار تهمك

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

منذ 17 دقيقة

تصريح ناري من رضا عبد العال ضد الخطيب

منذ ساعة و نصف

17 دولة في العالم لم يدخلها فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف مفاجأة بشأن تأثير أزمة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد مساعدة مصر لإيطاليا.. إخواني: "عرفنا قيمة السيسي" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 22 ساعة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مدافع الأهلي يقرر الرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

راندا البحيري ومنة عرفة وحسين الشحات في احتفالية محمود عفيفي ليوم اليتيم (صور)

راندا البحيري تنضم لمسلسل "الأخ الكبير"

لهذا السبب.. راندا البحيري تشكر المخرج إسماعيل فاروق

راندا البحيري تقدم رسالة للفنان أشرف زكي

راندا البحيري تنعي وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 ص

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

08:47 ص

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

11:35 ص

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

09:34 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا