صدمة قوية في انتظار الأهلي

يستعد النادي الأهلي لتلقي ضربة قوية بشأن بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الأيام القليلة القادمة.





وأشارت العديد من الأنباء والتقارير إلى أنه يوجد اتجاه داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لإلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا.





ويفكر أيضا اتحاد الكرة المصري في إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز دون احتساب بطل للمسابقة هذا الموسم وعدم اعتماد أي نتائج للمسابقة بسبب عدم انتهاء بعض المباريات من الدور الأول حتى الآن.





ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.



