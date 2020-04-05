Advertisements

بريطانيا.. "هانكوك" ينفي الاشتباك مع وزير المالية بشأن استراتيجية الإغلاق

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
نفى وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد، عدم وجود أي خلاف مع وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، بشأن الموعد الذي يمكن فيه رفع قيود الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن سوناك كان يدفع باتجاه رسم مسار نحو رفع القيود للمساعدة في الحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال المسؤول لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد: "نحن نعمل عن كثب معًا، وما يهم هو أنه يمكننا الخروج من هذا بأسرع وقت ممكن".

وأضاف: "علينا أن نتأكد من أن أكبر عدد ممكن من الناس يتبعون القواعد حتى نتمكن من إبطاء الانتشار".

أخبار تهمك

رئيس قناة السويس يكشف مفاجأة بشأن تأثير أزمة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد مساعدة مصر لإيطاليا.. إخواني: "عرفنا قيمة السيسي" (فيديو)

منذ أقل من ساعة

17 دولة في العالم لم يدخلها فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 16 ساعة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

منذ 17 دقيقة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 10 ساعة

مدافع الأهلي يقرر الرحيل

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 11 ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح ناري من رضا عبد العال ضد الخطيب

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:03 ص

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

08:47 ص

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

11:35 ص

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

09:34 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا