بريطانيا.. "هانكوك" ينفي الاشتباك مع وزير المالية بشأن استراتيجية الإغلاق

نفى وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد، عدم وجود أي خلاف مع وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، بشأن الموعد الذي يمكن فيه رفع قيود الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا.





وذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن سوناك كان يدفع باتجاه رسم مسار نحو رفع القيود للمساعدة في الحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقال المسؤول لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد: "نحن نعمل عن كثب معًا، وما يهم هو أنه يمكننا الخروج من هذا بأسرع وقت ممكن".



