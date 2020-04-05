برلمانية تقترح استطلاع رأي اللجنة التشريعية في عقد الجلسات بالفيديوكونفرانس

قالت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن المصلحة العامة والالتزام بدور مجلس النواب، يتطلب عدم تعطيل جلساته بحجة إجراءات مواجهة فيروس كورونا، لافة إلى وجود توقعات باستمرار الأزمة لفترة طويلة ومن ثم فلا بد من بحث آلية لانعقاد المجلس.





وتساءلت يوسف في بيان لها اليوم الأحد، كيف سوف تناقش اللجان النوعية الموازنة الجديدة؟ وكيف سوف نستكمل مناقشات قوانين الانتخابات؟، لافتة: لا بد من تفعيل دور المجلس في الرقابة على الحكومة وإجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا وإجراءات حماية المتضررين منه.





واقترحت عضو البرلمان إحالة مسألة دستورية انعقاد المجلس من خلال الفيديوكونفرانس إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، ورفع تقريرها خلال أيام محدودة إلى اللجنة العامة لاتخاذ قرار بشأنه، موضحة: لن تكون هناك أزمة في انعقاد اللجنة التشريعية أو اللجنة العامة خاصة في ظل عدد الأشخاص المحدود أو يمكن انعقادها أيضا من خلال الفيديوكونفرانس.





وأشارت عضو مجلس النواب إلي هناك العديد من الفقهاء الدستوريين الذين أكدوا أن انعقاد المجلس من خلال الفيديوكونفرانس ليس مخالفة دستورية، ومن ثم فلا بد من بحث الأمر، حرصا على المصلحة العامة.





وفي وقت سابق قرر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب، في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفًا فى 29 مارس الماضي من العام الجاري ليكون موعد الجلسات العامة القادمة فى 12 ابريل 2020





ويأتي قرار التأجيل اتساقا مع السياسات الوقائية التي تتخذها الدولة، ويأتي في الصدارة منها منع التجمعات التي تؤدى إلى انتشار العدوى، ومنع أي تخالط بقدر الامكان وخاصة بين أشخاص من محافظات مختلف، مع ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي، حفاظا على صحة وسلامة النواب والمواطنين.





ووفقًا لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس، في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك.



