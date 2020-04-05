فيروس كورونا يشعل حرب الكمامات بين الدول الكبرى

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نشرت شبكة "سي إن إن" مقالًا أوردت فيه أنه مع انتشار الفيروس التاجي في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، يجري تدافع عالمي من اجل المعدات الطبية مثل الأقنعة واجهزة التنفس والقفازات.



في فرنسا يطلقون عليها "حرب الأقنعة"، وقد أطلق المسؤولون الألمان يوم الجمعة مزاعم ضد الولايات المتحدة، حيث قال أندرياس جيزيل، وهو مسؤول كبير في ولاية برلين، إن الولايات المتحدة قد ارتكبت "قرصنة حديثة"، زاعما أنه تم تحويل شحنة من 200 ألف قناع تنفس مخصصة لشرطة برلين إلى الولايات المتحدة أثناء مرورها في بانكوك.



وقال جيزل "ليست هذه هي الطريقة التي تتعامل بها مع الشركاء عبر الأطلسي"، مضيفًا أنه "حتى في أوقات الأزمات العالمية، لا ينبغي استخدام أساليب الغرب المتوحش".



وفي غضون ذلك، ذكر تقرير إعلامي ألماني أن الشركة المشاركة في طلب برلين كانت الشركة المصنعة الأمريكية "3 ام". لكن أخبرت شركة "3 ام" شبكة CNN يوم الجمعة أن الشركة "ليس لديها دليل يشير إلى أنه تم مصادرة منتجاتها. ولا تملك شركة "3 ام" أي سجل لطلب أجهزة التنفس من الصين لشرطة برلين".



وقالت شرطة برلين لشبكة CNN إنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان قد تم إصدار طلب لشركة "3 ام". وقد تواصلت شبكة CNN مع البيت الأبيض ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية للتعليق. وقد نفى مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الإدارة تمنع شركة "3 ام" من إرسال شحنات أجهزة التنفس إلى أمريكا اللاتينية وكندا.



في الوقت الذي تتضاءل فيه المخزونات وتبدأ الدول في ما أطلق عليه مسؤول فرنسي "البحث عن الكنز العالمي"، تتردد الحكومات في السماح للمعدات الوقائية وغيرها بمغادرة شواطئها. تقول العديد من الحكومات أن الأسعار المعروضة والمطلوبة لمعدات الحماية الشخصية (PPE) باهظة.



وعلي صعيد اخر، اوضحت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا يوم الجمعة إنه تم مصادرة أجهزة تنفس تم دفع ثمنها بالفعل في تركيا. وقالت "هناك شحنة من أجهزة التنفس التي لن تغادر تركيا الآن لأن الحكومة التركية تدرك أنها أولوية لعلاج مرضاها في تركيا".



وأضافت غونزاليس لايا "[ما] يضمنونه هو أنهم سيوفرون تلك المواد لإسبانيا مرة أخرى خلال فترة زمنية معقولة في غضون أسابيع قليلة". وقد طلبت CNN تعليقًا من الحكومة التركية.



كما تحدث العديد من المسؤولين الفرنسيين عن صعوبة تأمين عمليات التسليم حيث قام العملاء الآخرون بالمزايدة عليها. تحدث رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب يوم الخميس عن "صعوبات الوصول في بعض الأحيان إلى الطلبات التي لا يتم تسليمها دائمًا. وذلك لأسباب متنوعة، بما في ذلك الطلب الكبير الذي يأتي إلى الصين من الولايات المتحدة، ومن أوروبا، وفي الواقع من العالم كله."

زعم رئيس منطقتين في فرنسا أن العملاء الأمريكيين - دون تحديد هويتهم - حاولوا دفع أجور الموردين الصينيين ثلاث أو أربع اضعاف السعر المتفق عليه لتحويل الإمدادات الحيوية.



زعم رينو موسيلير، رئيس منطقة الجنوب، في العديد من المقابلات أن الأمريكيين اشتروا طلبًا من منطقة فرنسية غير مسماة مقابل النقود - وأن الطائرة التي كان من المقرر أن تتوجه إلى فرنسا ذهبت بدلًا من ذلك إلى الولايات المتحدة.



وفي الوقت نفسه، دقت العديد من الحكومات الأوروبية ناقوس الخطر بشأن صعوبة الحصول على معدات واقية للعاملين في مجال الصحة. وفي ألمانيا، قال رئيس وزراء ولاية بافاريا ماركوس سودر يوم الخميس إن ألمانيا ستحتاج إلى "بلايين الأقنعة" لمحاربة الفيروس التاجي.



قال سبان إنه يريد أن تصبح ألمانيا أقل اعتمادًا على الأقنعة المصنوعة في أماكن أخرى. ونشر على تويتر "يجب أن نصبح أكثر استقلالية عن السوق العالمية من أجل أمن مواطنينا. هذا أحد دروس هذه الأسابيع."



في إسبانيا، اشتكت النقابات العمالية من نقص معدات الحماية للعاملين الصحيين. وفي الأسبوع الماضي، قال فرناندو سيمون، مدير مركز تنسيق الطوارئ والتنبيهات الصحية: "على الرغم من أن الوصول إلى معدات الحماية الشخصية يثبت أنه كاف، فمن الصحيح أنه قد تكون هناك لحظات حرجة في بعض النقاط". موضحا ان معدات الحماية الشخصية، اصبحت سلعة عالمية نادرة، وليس من السهل توافرها.



وقال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا الأسبوع الماضي: "لا يتم إنتاج أقنعة كافية للسوق العالمية ؛ ولا يتم إنتاج ما يكفي من أجهزة التنفس". كما انتقد التأخير في برنامج مشترك للاتحاد الأوروبي لشراء معدات الوقاية الشخصية.



تحاول كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة تسريع الإنتاج المحلي لمعدات الحماية الشخصية مع حدوث ندرة. ولكن هذا ليس شيئًا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها حيث أن الفيروسات تمتد إلى موارد المستشفيات في جميع أنحاء العالم.

