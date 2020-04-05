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المجتمعات العمرانية: تنفيذ 26976 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
تسعر وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية إلى تنفيذ عدد كبير من مشروعات الاسكان الاجتماعي بشتى محافظات الجمهورية وتسليم الوحدات في مواعيدها المعلنة.

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمشروع الإسكان الاجتماعى بحدائق العاصمة بمدينة بدر، يرافقه مسئولو جهاز المدينة والمشروع، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع وإزالة أى عقبات.

وتفقد المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، الأعمال الجاري تنفيذها  ضمن المرحلة الرابعة بالمشروع بعدد 1124 عمارة بإجمالى  ( 26976 )وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة، موجها بدفع العمل بالمواقع المختلفة بالمشروع الجارى تنفيذ الأعمال بها، وكذا إسناد باقي المواقع الأخرى.

كما شدد المهندس كمال بهجات، على ضرورة قيام الشركات العاملة بالمواقع باستكمال الأعمال طبقا للبرنامج الزمني وتسليمها في الوقت المحدد لها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الفورية حفاظًا على سلامة العاملين والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال المهندس عمار مندور: إن جهاز مدينة بدر لا يدخر جهدا في إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة َولا سيما مشروع الإسكان الاجتماعى، مضيفاً أنه أصدر تكليفات لمسئولى الإدارات المختلفة  بالجهاز بضرورة المتابعة الدورية لإنجاز المشروعات في أسرع وقت وطبقا لأعلى معايير الكفاء والجودة، وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة متابعة واستمرار أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

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