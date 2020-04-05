Advertisements

ننشر صور الرضيعة "ساجدة" وشقيقها داخل دار الرعاية

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:45 ص
الطفلة
الطفلة
إيمان عبد العاطي
حصلت بوابة الفجر على الصور الأولي للطفلين "ساجدة" التي عذبتها والدتها بمنطقة إمبابة، وشقيقها "عبد الله"، من داخل دار الرعاية الذي تم ايداعهما داخله بقرار من النيابة العامة.

وكشف التقرير الطبي المبدئي للرضيعة "ساجدة" التي عذبتها والدتها، أنه بعد توقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود آثار حرق باليد اليسرى مع وجود مزق باربطة الركبة اليسرى.

وفجرت التحقيقات مفاجآت حول واقعة تعذيب الرضيعة "ساجدة"، على يد والدتها بمنطقة إمبابة، إذ تبين أن الطفلة كانت تعرضت للتعذيب الواضح بالصور المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، منذ حوالي شهر، وتداولت الصور أمس الجمعة على الفيسبوك.

ولدي سؤال السيدة التي تقدم ببلاغا مساء الجمعة إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة، قررت " جارة الأم هي اللي بعتتلي الصور"، مشيرة، " كل مدة الجيران بتاخد الطفلين لرعايتهما".

وكشفت التحقيقات عن أن الطفلة "ساجدة" صاحبة الـ 6 شهور، كانت تتعرض للضرب المبرح والحرق وقص شعرها، منذ ولادتها، على يد والدتها، بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

وأضافت التحقيقات أن "ساجدة" لديها شقيق أكبر منها عمره عام ونصف، يدعي " عبد الله"، وتبين أنه لم يتعرض لأي نوع من أنواع التعذيب أو الضرب على يد والدته، حيث كانت تضرب شقيقته فقط، حتي وصل بها الأمر إلى قص شعرها وتسخين الملعقة وحرقها بجسدها.

وقالت الأم خلال التحقيقات التي أجريت معها "بلاقي نفسي عايزة اضربها من غير سبب"، مشيرة " عمري ما ضربت عبد الله أخوها من يوم لما اتولد". 

وقررت النيابة العامة حبس الأم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وحجز الأب 24 ساعة على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للاب، لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، وإيداع الطفلين بإحدي دور الرعاية، لرعايتهما وتأهيلهما نفسيا.

اقرأ أيضا.. تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه" 

شهود عيان أفادوا، بأن جيران الأم طلبوا منها الطفلة لرعايتها وتربيتها صحبة أبنائهم، خوفًا عليها من التعذيب والضرب المبرح، وعند إبلاغ الأب بما يحدث مع نجلته كان يرد " خليها تقتلها أحسن".

وأشار جيران الطفلة الرضيعة إلى أن الأم لديها طفل آخر، لكنها لم تتعدي عليه بالضرب مثلما تفعل مع رضيعتها، ولدي سؤالها عن سبب فعلها ذلك، كانت تجيب " مش عايزة خلفة البنات".

وتلقى صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، بلاغًا مساء أول أمس الجمعة، مفاده بتعرض طفلة عمرها 6 شهور للتعذيب والضرب المبرح والحرق على جسدها، وتبين أن الطفلة تدعي ساجدة محمد حامد، ووالدتها تدعي فاطمة.ك.ع.ف، 24 سنة، ربة منزل، ومقيمة بشارع المطار، منطقة إمبابة، شمال الجيزة، وحرر البلاغ رقم 12498، بتاريخ أمس الجمعة.

وبعرض الأمر على الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وجهت بالتواصل مع الأجهزة الأمنية بالجيزة.

وتواصل مدير خط نجدة الطفل مع المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، وبدوره وجه رئيس نيابة إمبابة، بالتحقيق في ملابسات الواقعة، وأصدر قرارا بسرعة القبض على والدة الطفلة والتحقيق معها.

وأُعدت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، وتمكنت القوات من القبض عليها في الساعات الأولى من صباح أمس السبت داخل شقتها بشارع جمال عبد الناصر المتفرع من شارع المطار، بنطاق قسم شرطة إمبابة.

التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة توصلت إلى أن والد الرضيعة يدعي محمد حامد، 33 سنة، حارس جراج بنادي الزمالك، كما تم التوصل إلى أنهما لديهما ابن آخر غير ساجدة.
ننشر صور الرضيعة "ساجدة" وشقيقها داخل دار الرعاية
ننشر صور الرضيعة "ساجدة" وشقيقها داخل دار الرعاية
ننشر صور الرضيعة "ساجدة" وشقيقها داخل دار الرعاية
ننشر صور الرضيعة "ساجدة" وشقيقها داخل دار الرعاية
ننشر صور الرضيعة "ساجدة" وشقيقها داخل دار الرعاية
ننشر صور الرضيعة "ساجدة" وشقيقها داخل دار الرعاية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ساجدة دار الرعاية بوابة الفجر الطفلة ألفجر

أخبار تهمك

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 22 ساعة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة قوية في انتظار الأهلي

منذ 39 دقيقة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 22 ساعة

مدافع الأهلي يقرر الرحيل

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد مساعدة مصر لإيطاليا.. إخواني: "عرفنا قيمة السيسي" (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

منذ 39 دقيقة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس قناة السويس يكشف مفاجأة بشأن تأثير أزمة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

17 دولة في العالم لم يدخلها فيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

حرقتها وكسرت رجلها.. تفاصيل تعذيب الرضيعة "ساجدة" على يد أمها بإمبابة

"القومي الطفولة" يتدخل لإنقاذ طفلة عذبتها والدتها بالجيزة

بعد تعذيبها على يد أمها.. إيداع الطفلة "سجدة" وشقيقها بدار رعاية

بعد خلاف 4 سنوات.. عمة "ساجدة" تطلب رعايتها: "ربنا اللي بيرزق"

أخوها مفيهوش خدش.. والدة الطفلة سجدة: '"بلاقي نفسي عايزة أضربها'

"محروقة من شهر".. مفاجآت حول تعذيب الرضيعة "سجدة"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

09:03 ص

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

08:47 ص

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

11:35 ص

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

09:34 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا