هزة أرضية قوية تضرب الأردن وإسرائيل

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر لها، منذ قليل، بأن هزة أرضية ضربت مناطق في جنوب الأردن وإسرائيل.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أكد محافظ العقبة غسان الكايد، أن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضربت المدينة في تمام الساعة الـ08:05 ولم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وشعر بها السكان وخرج بعضهم إلى الشوارع تخوفا من ارتدادات محتملة.

وقال رئيس مرصد الزلازل الأردني، محمود القريوتي، في تصريحات صحفية، إن الهزة وقعت على مسافة 60 كيلومترا جنوب المدينة، وعلى عمق 8 كيلومترات.

كما هز الزلزال أيضا منطقة إيلات جنوب إسرائيل حيث تراجعت قوته حتى 4.3 درجة بمقياس ريختر، حسب معهد فيزياء الأرض الإسرائيلي، وذلك دون ورود تقارير عن إصابات أو أضرار مادية جراءه.