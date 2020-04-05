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القبض على صاحب محل إلكترونيات لحيازته أجهزة ريسيفر لفك الشفرات
الأحد 05/أبريل/2020 - 11:47 ص
هبة عبد الحفيظ
تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل إلكترونيات؛ لحيازته 285 جهاز ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة.
ونجح رجال قسم مباحث المصنفات الفنية، بمديرية أمن القاهرة، في ضبط صاحب محل إلكترونيات، كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس ومقيم بذات الدائرة؛ لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الإتصال بالإنترنت مخالفًا بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية.
وعثر بداخل المحل على 285 جهاز ريسيفر مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة مختلف الأنواع، فلاشة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعا وكشفًا والتى من أهم بنودها مكافحة جرائم المصنفات الفنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة أجهزة تكييف بمدينة 15 مايو وإعادة المسروقات.
وتبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من صاحب شركة تكييف وتبريد، بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" وأبدى رغبته في شراء 4 أجهزة تكييف، واتفقا على التقابل أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وعقب وصوله قام بترك أجهزة التكييف بمكان التقابل.
وطلب منه المشكو في حقه الحضور صحبته إلى منطقة البنوك بدائرة القسم بدعوى سحب ثمن أجهزة التكييف، إلا أنه غافله ولاذ بالفرار، ولدى عودته لمكان ترك الأجهزة إكتشف سرقتها.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقيامه بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميله "سي النية" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.
وتم بإرشاده ضبط الأخير وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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