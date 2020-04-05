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مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر يكشف تفاصيل استقبال العائدين من أمريكا "صور"

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:47 ص
إجراءات الاستقبال
إجراءات الاستقبال
محمد طه
قال الدكتور إسماعيل خميس، مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر: إن إدارة الحجر الصحي استعدت على أعلى مستوى، لاستقبال المصريين العائدين من أمريكا فور وصولهم إلى مطار مرسى علم الدولي، طبقًا لتوجيهات الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأضاف "خميس"، في تصريح إلى "لفجر"، أنه فور وصول الطائرة بدأت عملية التعقيم وإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة، ثم تعقيم اليدين والحقائب، حيث تتم عمليةً النزول والتعقيم لمجموعات في كل مجموعة 20 شخصا، استعدادًا لنقلهم للحجر الصحي، داخل فندق بمرسى علم، لمدة 14 يوما.

وصول ثاني طائرة من أمريكا لمرسى علم على متنها مصريين عالقين 

ووصلت صباح اليوم، إلى مطار مرسى علم الدولى، ثاني الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، التي تقل على متنها مجموعة من المصريين العالقين في أمريكا لنقلهم لمصر، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد فى أمريكا، وتصدرها المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات.

ومن ناحيته، أكد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الأحد، أنه وضع خطة استباقية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستقبال المواطنين المصريين العالقين القادمين من واشنطن عند وصولهم صالة الوصول بمطار مرسى علم، صباح اليوم.

ونوه المحافظ بأن العائدين خضعوا إلى كشف طبي سريع من خلال مجموعات من أطباء الحجر الصحي، كما تم تعقيم كل متعلقاتهم الشخصية بشكل كامل. 

أتوبيسات لنقل العائدين إلى فندق الحجر مجانا

وكشف المحافظ عن أنه وجه بتوفير 9 أتوبيسات لنقل العائدين من أمريكا مجانًا، إلى بعض فنادق الحجر الصحي بمدينة مرسى علم كأحد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
 
ووجه المحافظ الشكر لصاحب القرية السياحية لاستضافته إخوته المصريين لمدة 14 يوما وهي مدة الحجر الصحي على نفقته الخاصة. 

ونوه محافظ البحر الأحمر، بأن مصر لا تنسى أبنائها، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توفير كل سبل الراحة للمواطنين، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الإهتمام بأبناء الوطن في الداخل والخارج، وتابع "مصر أعطت العالم كله درسًا في كيفية التعامل مع الأزمات، والأحداث الكبرى، وأناشد المواطنين بالاستمرار في الالتزام بقرارات الدولة".
مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر يكشف تفاصيل استقبال العائدين من أمريكا "صور"
مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر يكشف تفاصيل استقبال العائدين من أمريكا "صور"
مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر يكشف تفاصيل استقبال العائدين من أمريكا "صور"
مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر يكشف تفاصيل استقبال العائدين من أمريكا "صور"
مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر يكشف تفاصيل استقبال العائدين من أمريكا "صور"
مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر يكشف تفاصيل استقبال العائدين من أمريكا "صور"

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