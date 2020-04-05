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الصين تعد بمواصلة صادراتها من المستلزمات الطبية إلى دول أخرى

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
صرحت مفتشة إدارة التجارة الخارجية الصينية جيانغ فان، فى مؤتمر صحفى، اليوم الاحد، بأن بلادها لن تحد من كمية الامدادات الطبية التى ترسلها الى الدول التى تكافح تفشى الفيروس التاجى، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

وقالت: "لن ننسى أن العديد من البلدان قد أمدت يدها في المرحلة الأولى من تفشي المرض. ومع تراجع الوضع الوبائي المحلي، مع استمراره في الانتشار عالميًا، نحن على استعداد لتقديم المساعدة والدعم للبلدان المعنية والمناطق".

منذ الأول من مارس، صدرت الصين إمدادات طبية رئيسية بقيمة 10.2 مليار يوان (1.4 مليار دولار)، بما في ذلك 3.86 مليار قناع، و37 مليون من الملابس الواقية، و16000 جهاز تنفس، و2.8 مليون مجموعة اختبار، و8.4 مليون نظارات واقية، و2.4 مليون ميزان حرارة بالأشعة تحت الحمراء، وفقًا لجين هاي، مدير إدارة العمليات العامة بالإدارة العامة للجمارك.

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