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محافظ الجيزة: استغلال ساعات حظر التجوال في رفع مستوى النظافة

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:50 ص
الجولة
الجولة
إسماعيل منطاوي
حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي القيام بجولة ليلية بعد موعد تطبيق حظر التجوال، للوقوف علي حاله الشوارع وإلتزام المواطنين والمحال بالغلق ومتابعة حاله النظافة والانارة بالشوارع. 

وأكد المحافظ، أنه تم إعداد خطة متكاملة لإستغلال ساعات حظر التجوال في توجيه حملات لرفع مستوي النظافة والدفع بفرق لتجريد وكنس الشوارع ورفع الأتربة خاصة مع انعدام الحركة المرورية، مما يسهل أعمال التجريد والكنس من جانبي الطرق. 

كما أكد راشد أنه تم التوجيه باستغلال ساعات حظر التجوال في القيام بأعمال التطهير والتعقيم للشوارع والطرق والمرافق الخدمية، وذلك حرصآ على توفير بيئه نظيفيه صحية وآمنه للمواطنين وتفعيلآ للإجراءات الاحترازية التى إتخذتها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا بكافه المناطق وفى مقدمتها الاستمرار فى اعمال التطهير والتعقيم للشوارع والميادين، ومواقف السيارات والمنشآت الخدمية بنطاق المحافظة مع اعطاء اولوية قصوي في اعمال التطهيربالقري بالمراكز والمدن حفاظآ علي  سلامه المواطنين.  

وتابع المحافظ خلال جولته الليلية اعمال إصلاح كسر بماسورة مياه بالقرب من تقاطع شارع السودان مع شارع جامعه الدول العربية، حيث حرص المحافظ علي الوقوف لمتابعة اعمال الأصلاح وشفط المياه الناتجه عن الكسر من الشارع، شملت جوله محافظ الجيزة مناطق امبابة وناهيا والوراق وبولاق الدكرور والدقي والعجوزة. 

وثمن المحافظ، الوعى المستنير والجاد والتجاوب الفعال من مواطنى المحافظة والمجتمع المدنى للمشاركة مع الأجهزة التنفيذية فى مواجهة فيروس كورونا على مختلف الاصعدة خاصه فيما يتعلق بمبادرات التطهير والتعقيم للمنشأت والشوارع. 

ولفت أن المحافظة لن تدخر جهدا في توفير كافة سبل الراحة والسلامة لمواطنيها، مشيرآ انه يتابع يوميا أعمال صرف مستحقات أرباب المعاشات سواء من المكاتب البريدية أو من خلال 40 مدرسة مجهزة لاستقبال المواطنين في ظل تضافر وتعاون كافة جهود وأجهزة الدولة لما فيه الحفاظ علي سلامه المواطنين والتقليل والحد من اي تجمعات.

أحدث تطورات كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، واللواء تامر إبو النجا رئيس مدينة الجيزة وروساء أحياء شمال والعجوزة

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