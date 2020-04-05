مصابة بكورونا باكية: لا تخرجوا من منازلكم الأمر لا يستحق

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، مقطع فيديو لرسالة مؤثرة من إحدى المصابات بفيروس كورونا في بريطانيا.





وقالت المصابة بفيروس الكورونا، خلال مقطع الفيديو، "أنا أبلغ 39 عاما، وحامل في الأسبوع السادس والعشرين، وسأضع مولودي قريبا، ومريضة بالفيروس منذ أسبوعين، وأعاني من الالتهاب الرئوي في كلتا الرئتين، وأكافح من أجل البقاء أنا وطفلي".





وأضافت باكية: "الأمر لا يحتمل أن تخرجوا من منازلكم، أنتم تظنون ف كل مرة تخرجون فيها من المنزل إنكم لن تصابوا، ولكن هذا غير صحيح.. لدي ثلاثة أطفال في المنزل، ولا استطيع رؤيتهم هم وزوجي، ولا أعرف من أين التقط العدوى، ولكني مريضة جدا".





وتابعت: "أود أن أقول لكم لو أردتم لقاء أصدقائكم لتنزه معهم على البحر، فسوف تنقلون العدوى لمنازلكم، وسوف تتسبون في قتل أحد أفراد أسرتكم، توقفوا عن الخروج من منازلكم، واستمعوا إلى ما قاله بوريس جونسون، ولا تخرجوا من منازلكم فالأمر لا يستحق".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



