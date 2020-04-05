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رئيس جهاز دمياط الجديدة: تعقيم الشوارع وموقف السيارات والأسواق

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
طار حرص الهيئات والقطاعات المختلفة على اتخاذ الاجراءات الوقائية للحماية من انتشار فيروس كورونا، أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم تركيب بعض اللوحات الإرشادية فى أكبر شوارع وميادين مدينة دمياط الجديدة، للتحذير من مخاطر فيروس"كوروناالمستجد"، مكتوب عليها طرق العناية والتدابير الوقائية والإحترازية من مخاطر الفيروس، وأساليب التعامل الطبية والشخصية للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها.   


وأكد رئيس الجهاز إستمرار إدارة التنمية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة في حملات تطهير وتعقيم الشوارع وموقف سيارات المدينة والأسواق التجارية،  والمؤسسات العامة بالمدينة حفاظا علي صحة وسلامة سكان المدينة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19 التي اتخذتها الدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقرارات الصادرة عن  الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



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