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ضبط شخصين لسرقتهما أجهزة من مدرسة بأسيوط

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:57 ص
المتهمين
المتهمين
هبة عبد الحفيظ
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، بالتعاون مع فريق البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، من القبض علي عامل وأخر لسرقتهما مدرسة بأسيوط.

كان تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من مسئول الأمن الإدارى بإحدى المدارس بدائرة المركز، بسرقة جهاز كمبيوتر - جهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة - عدد 6 مراوح، من داخل المدرسة.

وتوصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط أن وراء إرتكاب الواقعة عامل، 32، مقيم بدائرة المركز، سبق إتهامه فى 4 قضايا "سرقة، سلاح"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر قيامه بالتسلل إلى المدرسة ليلًا عن طريق تسلق السور الخاص، وبإرشاده تم ضبط جهاز كمبيوتر- 6 مراوح سقف.

كما أقر ببيع جهاز DVR لأحد العناصر الإجرامية 29 عام، مقيم بدائرة المرك، والذى تم ضبطه وأرشد عن الجهاز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفي سياق أخر، نجح ضباط قطاع أمن القاهرة، في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة القاهرة لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

كانت أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله (إحدى السيارات مُبلغ بسرقتها)، وبمواجهته إعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع، كما إعترف بإرتكاب حادث (سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان المستولى عليهما وإتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.

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