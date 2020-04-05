Advertisements

تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الأحد، 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و152 حالة إصابة مؤكدة.

 

ووفقًا لوكالة رويترز، بلغت الحالات الإيجابية في الفلبين، 3246 حالة حتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 152.

 

وكانت الحصيلة العالمية لحالات الإصابة بفيروس كورونا، قد تجاوزت أكثر من المليون و200 ألف حالة، والوفيات أكثر من 64 ألف.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، أن أحدث الأرقام رفعت إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 144، بينما وصل إجمالي المصابين إلى 3094 حالة.

 

وتوفت كبيرة الدبلوماسيين الفلبينيين، سفيرة البلاد لدى لبنان، برنارديتا كاتالا، في بيروت عن عمر يناهز 62 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

 

وزاد عدد حالات كوفيد-19 إلى أكثر من المثلين في جنوب آسيا على مدى الأسبوع الماضي، ويحذر خبراء الصحة من أن أنظمة الصحة العامة الواهنة هذه المنطقة التي يعيش فيها خمس سكان العالم لن تقدر على استيعاب تفشي الوباء.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الفلبينية، إصابة رئيس أركان الجيش الفلبيني بفيروس كورونا المستجد، مما دفع وزير الدفاع بالبلاد إلى الخضوع للحجر الذاتي بعد مخالطته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الفلبين الإصابة بفيروس كورونا 200 ألف

أخبار تهمك

تصريح ناري من رضا عبد العال ضد الخطيب

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية في انتظار الأهلي

منذ 37 دقيقة

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

منذ 37 دقيقة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

مدافع الأهلي يقرر الرحيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 11 ساعة

بعد مساعدة مصر لإيطاليا.. إخواني: "عرفنا قيمة السيسي" (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

17 دولة في العالم لم يدخلها فيروس كورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

78 ألف إصابة بالفيروس.. مستجدات "كورونا" حول العالم

تسجيل 38 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بالصين

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 28572

الفلبين تسجل سبع وفيات جديدة بفيروس كورونا و71 إصابة

أكثر من 7 وفيات و 128 إصابة جديدة بفيروس كورنا في الفلبين

الفلبين تسجل 10 وفيات جديدة بكورونا وأكثر من 538 حالة إصابة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

09:03 ص

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

08:47 ص

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

11:35 ص

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

09:34 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا