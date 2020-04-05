تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين

سجلت وزارة الصحة في الفلبين، اليوم الأحد، 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و152 حالة إصابة مؤكدة.

ووفقًا لوكالة رويترز، بلغت الحالات الإيجابية في الفلبين، 3246 حالة حتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 152.

وكانت الحصيلة العالمية لحالات الإصابة بفيروس كورونا، قد تجاوزت أكثر من المليون و200 ألف حالة، والوفيات أكثر من 64 ألف.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، أن أحدث الأرقام رفعت إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 144، بينما وصل إجمالي المصابين إلى 3094 حالة.

وتوفت كبيرة الدبلوماسيين الفلبينيين، سفيرة البلاد لدى لبنان، برنارديتا كاتالا، في بيروت عن عمر يناهز 62 عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وزاد عدد حالات كوفيد-19 إلى أكثر من المثلين في جنوب آسيا على مدى الأسبوع الماضي، ويحذر خبراء الصحة من أن أنظمة الصحة العامة الواهنة هذه المنطقة التي يعيش فيها خمس سكان العالم لن تقدر على استيعاب تفشي الوباء.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الفلبينية، إصابة رئيس أركان الجيش الفلبيني بفيروس كورونا المستجد، مما دفع وزير الدفاع بالبلاد إلى الخضوع للحجر الذاتي بعد مخالطته.