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بيل جيتس ينفق المليارات لإنتاج 7 لقاحات محتملة لفيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:47 ص
بيل جيتس
بيل جيتس
أعلن الملياردير بيل جيتس أن مؤسسته الخيرية "بيل وميليندا جيتس" ستدفع تكاليف بناء مصانع لإنتاج سبعة لقاحات واعدة لفيروس كورونا وسيتم اختيار أفضل لقاحين للتجارب النهائية.

كشف جيتس في مقابلة في برنامج "ديلي شو"، إن مؤسسة بيل وميليندا جيتس تمضي قدماً في بناء القدرة التصنيعية للمرشحين السبعة للقاحات لتوفير الوقت، مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، حسب صحيفة ذي هيل.

وقال جيتس: "على الرغم من أننا في نهاية المطاف سنقوم باختيار اثنين منهم على الأقل، فإننا سنمول المصانع لإنتاج 7 لقاحات فقط حتى لا نضيع الوقت في قول متسلسل" طيب أي اللقاحات "ثم بناء المصنع".

وكان جيتس قد استقال الشهر الماضي من مجلس إدارة مايكروسوفت لتكريس المزيد من الوقت لأولوياته الخيرية.

وشدد جيتس في البرنامج التلفزيوني "سيكون هناك بضعة مليارات من الدولارات سوف تضيع على تصنيع التركيبات التي لا يتم اختيارها، ولكن ضياع بضعة مليارات في هذا الوضع الذي نحن فيه، حيث هناك تريليونات من الدولارات فقدت اقتصاديا، الأمر يستحق كل هذا العناء".

ووفقا ً للعلماء، قد يستغرق اللقاح ما يصل إلى 12-18 شهراً بعد التجارب السريرية البشرية الناجحة.

ودعا جيتس الى الاغلاق في جميع انحاء البلاد قائلا "ان البلاد تحتاج الى فرض إجراءات اغلاق اكثر صرامة فى كل ولاية".

كما دعا جيتس الحكومات المانحة إلى مساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على الاستعداد لهذا الوباء، بالإضافة إلى مساعدة مواطنيها على الاستجابة.

كتب جيتس في مدونته GatesNotes: "من خلال مساعدة البلدان في أفريقيا وجنوب آسيا على الاستعداد الآن، يمكننا إنقاذ الأرواح وأيضا إبطاء التداول العالمي للفيروس".

يذكر أن مؤسسة بيل وميليندا جيتس أعلنت في فبراير الماضي أنها ستخصص على الفور ما يصل إلى 100 مليون دولار للاستجابة العالمية للفيروس التاجي الجديد.


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