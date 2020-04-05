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مبادرة من اتحاد الكرة لدعم لاعبي القسمين الثالث والرابع

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
محمد جمال
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى، عن قرار جديد بشأن لاعبي القسمين الثالث والرابع 

وأطلق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني مبادرة لدعم لاعبي الدرجتين الثالثة والرابعة في هذه الظروف التي يمر بها العالم التي تتطلب مواجهة فيروس كورونا بإجراءات حازمة، مما تسبب في إيقاف النشاط الكروي ومن ثم توقف أي دخول مالية للاعبي القسمين.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري خلال الساعات المقبلة عن إنشاء صندوق لهذا الغرض مع الكشف عن رقم الحساب البنكي الداعم له ، أمام نجوم كرة القدم وأندية القسم الممتاز والعاملين بها ومحبي اللعبة للمساهمة في هذه المبادرة الخيرية لصالح لاعبي القاعدة العريضة لكرة القدم المصرية ودعمهم في هذه الأزمة داعين المولى عز وجل أن تنتهي قريبا وتعود الحياة إلى طبيعتها ومن بينها كرة القدم عشق الملايين .



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