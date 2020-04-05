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ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا لـ130,759 والوفيات لـ12,418

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت السلطات في إسبانيا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 130759 و 12،418 حالة وفاة حتى الآن مع أكثر من 34،220 حالة شفاء، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

وفي اليوم السابق، التقى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأعضاء مركز الاستجابة لفيروس كورونا في إسبانيا.

ستمدد السلطات الإسبانية حالة الطوارئ المفروضة في جميع أنحاء البلاد كجزء من الإجراءات للحد من جائحة فيروس كورونا حتى 26 أبريل، كما أفادت قناة "تي في إي" الإذاعية في 4 أبريل.

تم فرض نظام الإنذار العالي في إسبانيا في 14 مارس لمدة 15 يومًا. في 26 مارس، تم تمديده حتى 11 أبريل.

يُسمح للأشخاص بالخروج فقط لشراء الطعام أو الدواء، والوصول إلى المستشفى، ومساعدة المحتاجين، والذهاب إلى العمل. قررت الحكومة وقف جميع الأنشطة غير الضرورية حتى 9 أبريل.

ووفقًا لمركز موارد فيروس كورونا بجامعة جونز هوبكنز، هناك أكثر من 1.2 مليون حالة مؤكدة من فيروس كورونا على مستوى العالم وأكثر من 64800 حالة وفاة بسبب COVID-19.

الدول الثلاث التي لديها حاليًا أكبر عدد من الحالات هي الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا. كما أنها الدول التي لديها أعلى عدد من القتلى.

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