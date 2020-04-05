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أحمد حسن : شريف إكرامي لن يقبل الجلوس إحتياطيًا فى بيراميدز

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
محمد جمال
تحدث أحمد حسن نجم كرة القدم المصرية السابق عن، مستقبل شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذى سيرحل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري بعد عدم التجديد. 

وقال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، أن شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي،  لن يقبل الجلوس على دكة البدلاء في نادي بيراميدز بعد توقيعه مؤخرا وإعلانه الرحيل عن القلعة الحمراء.

واكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سيكون هناك بعض الأزمات بعد تعاقد بيراميدز مع شريف إكرامي"

وأوضح: "بيراميدز يمتلك 4 حراس، فماذا لو لم يرحل أحمد الشناوي، وتألق في التدريبات، الحارس سيطالب بالمشاركة وهنا ستظهر الأزمة بسبب رفض جلوس إكرامي احتياطيا"



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