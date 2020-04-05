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شارون ستون توجه رسالة دعم لفريق الصليب الأحمر

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
الفجر الفنى

وجهت الممثلة الأمريكية شارون ستون رسالة دعم إلى الصليب الأحمر الإيطالي والعاملين فيه، مثمنة فيها فعاليتهم وتفانيهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الممثلة في مقطع مصور بُث عبر حساب الصليب الأحمر الإيطالي على موقع تويتر: "أرى فيديوهات تدخلون فيها إلى منازل الناس لنقل ضحايا فيروس كورونا، أرى تفانيكم في عملكم، أعرف أنكم تعرضون حياتكم للخطر لإتمام مهمتكم".

وأضافت بتأثر واضح: "أريد أن أعرب لكم عن مدى إعجابي وأهمية ما تقومون به بنظري، أراكم تقومون بعملكم بصمت وفعالية وبكثير من الكرامة والتفاني".

ومضت تقول وهي ترتدي القميص القطني للصليب الأحمر الإيطالي: "أنا معكم، أنا أدعمكم وممتنة لكم من كل قلبي وأصلي لكم على الدوام".

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