التنمية المحلية: بعض الخدمات تعمل في الحظر ونتلقى شكاوي المواطنين

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة صوتك مسموع تلقت نوع 1447 رسالة خاصة بمكافحة فيروس كورونا، على مستوى المجالات المختلفة المتعلقة بمواجهة الفيروس كالمقاهي والمساجد والأفراح، ومتضرري العمالة اليومية.





وأشار "قاسم"، خلال اتصال ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأحد، إلى أن المبادرة تلقت منذ تدشينها وحتى الأسبوع الأخير نحو 128 ألف رسالة منهم 30 ألف شكوى تم حل 29 ألف شكوى منهم، وتركزت الشكوى على القمامة يليها الاشغالات ثم مخالفات البناء ويأتي في المركز الأخير الفساد بنسبة 2.9%.





وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزير وجه المحافظين بالحفاظ على كافة الأراضي تم التي استردادها خلال الـ 15 موجة التي قامت بها الدولة لاسترداد الأراضي، موضحا أن أي مواطن يواجه مشكلة أو حالة مخالفة يتواصل معهم عبر خدمة الواتساب على الرقم 01150606783.





وأكد أن هناك التزام من المواطنين في كافة المحافظات بقواعد حظر التجول بسبب فيروس كورونا، حيث أن السمة العامة هى الانضباط، منوها بأنه تم رصد 164 مخالفة لمطاعم من آلاف المطاعم الموجودة في مصر، وهى تعتبر حالات فردية.





وتابع أن بعض الخدمات تعمل في وقت الحظر مثل هيئات وشركات النظافة، ووحدات التدخل السريع، وكذلك خدمات الطرق، وسيارات نقل الأغذية والأدوية.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



