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تأجيل قضية نفقة سمية الخشاب من أحمد سعد لجلسة 30 مايو

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
قضت محكمة جنح أسرة سيدى جابر بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد النوساني بتأجيل الدعوى التى رفعتها الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها السابق الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، لجلسة 30 مايو المقبل بسبب تعليق جميع الجلسات حاليًا.

كانت المحكة قد أجلت الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، بعدما تقدم طرفى النزاع بمستندات الى هيئة المحكمة.

وكانت الفنانة سمية الخشاب ومحامي الفنان أحمد سعد قد رفضا التصالح فى القضية المقامة، وطالبا من هيئة المحكمة استكمال الإجراءات القانونية حال الدعوى المقامة،و قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات كلا من الطرفين المتنازعين.


وكانت سمية الخشاب قد طالبت في الدعوي بحقها في النفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد قيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه العنيف لها.


وعلى صعيد آخر، طرح أحمد سعد مؤخرًا أغنية جديدة تحمل عنوان "أزمة وهتعدي"،للتوعية من فيروس كورونا، وهي من كلمات أحمد إبراهيم، وغناء وتلحين أحمد سعد.



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