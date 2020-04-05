اتحاد الصناعات: مخزون مصر من الأرز يكفي حتى أكتوبر 2021

أعلنت شعبة الأرز بغرفة الحبوب لاتحاد الصناعات اليوم الأحد، إن مخزون الأرز لدى مصر يكفي حتى أكتوبر 2021، حيث تم إضافة 500 ألف طن كانت مخزونة من الموسم السابق إلى إنتاجية الخمسة ملايين طن (للموسم الجديد)، ما يعني أن هناك 5.5 مليون طن“ من الأرز متاحة في الأسواق المصرية.





وقال رجب شحاتة رئيس الشعبة إن مصر تستهلك 2.5 مليون طن من الأرز سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن المتوافر في السوق حاليا.