أعداد الوفيات بكورونا في إيران تتخطى 3600 حالة وفاة

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيران تتخطى 3600 حالة وفاة.

وقالت السلطات الصحية الإيرانية، إن أعداد الإصابات بالوباء المميت تتخطى 58 ألف حالة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، كشفت ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا، حيث ارتفعت أعداد المصابين إلى1،152،624 شخصًا، بينما بلغ عدد المتعافين 240،117 شخصًا بينما حالات الوفيات 61،618 شخصًا حول العالم.

واحتلت إيران المركز السابع عالميا حيث سجلت عدد إصابات 55،743 شخص، بينما سجلت إيران 3،452 حالة وفاة، هو مايطرح تساؤلات حول كيفية تراجع إيران في قائمة الدول المصابة بالرغم من دخول الفيروس إليها مبكرا.

وتكتم السلطات الإيرانية على الأعداد الحقيقية للوفيات كورونا في البلاد، حيث أن بعد يومين من إعلان طهران، تسجيل أول إصابتين بالفيروس، في مدينة قم، كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية "نشاط غريبًا" في مقبرة المدينة التي تعد العاصمة الدينية لإيران.