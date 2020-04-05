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رامي جمال عن عام 2020: "كفاية كده أوي"

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
سخر الفنان رامي جمال من الأحداث التي شهدها عام 2020،وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي جمال صورة له، وعلق على الصورة قائلًا:"أحب أقول ل ٢٠٢٠ كفايه كده أوي، كتر خيرك يا شيخة".

يُشار أن آخر ألبومات رامي هو ألبوم " أنا لوحدي "، واشتمل الألبوم على 14 أغنية وهم ما غيرتش، استغنيت، مش ملاحظ حاجة،فكرة المتساب، فاهماني،بيهم كلهم،أنا لوحدي،مين غيرك في القلب،أدف يا مراكبي، مش دلوقت، سقف، اللى مشيوا، لقلبك سلام، عيونك خطر.

وتعاون رامي جمال في ألبومه الآخير مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم أحمد المالكي،محمد أبو نعمة،جمال الخولي،محمد عاطف،تامر حسين،أيمن بهجت قمر، أحمد عرفان،شادي نور،أحمد تبارك، طارق فيصل،مصطفى حسن،رقية عبد العزيز،بلال سرور،مدين، ياسر نور،شريف بدر،محمد أنيس.

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