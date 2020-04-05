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المقاولون العرب يوجه ضربة قوية للأهلي بشأن طاهر محمد طاهر

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
وجه نادي المقاولون العرب ضربة قوية إلى نظيره النادي الأهلي بشأن طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق.

وكان النادي الأهلي قد أظهر اهتمام كبير بالتعاقد مع طاهر محمد طاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وأكد محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب أن طاهر محمد لن يتم بيعه إلى أي نادي داخل مصر نهائيا.

وقال محمد عادل في تصريحات تليفزيونية: "وكلاء اللاعبين يدمروا الكرة بشكل عام، لأن ما يحدث في مسألة طاهر محمد طاهر هي تلاعب من وكلاء اللاعبين".

وتابع: "لم يتم أي اتصال بيننا وبين الأهلي أو الزمالك بشأن طاهر محمد لذلك ما هي إلا تلاعب من الوكلاء".

وأضاف: "مع طاهر محمد طاهر نسعى لتكررا ما فعلناه مع محمد النني ومحمد صلاح وأصبحوا نجوم عالمين".

وواصل: "نتواصل مع وكلاء لاعبين في الخارج لاحتراف أكثر من لاعب وعلى رأسهم طاهر محمد طاهر، وليس لدينا نية لبيعه في مصر".

وأنهى محمد عادل تصريحاته قائلا: "أعلنها نصًا أن طاهر محمد طاهر ليس معروض للبيع في مصر ولكن سيتم احترافه خارجيًا".

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