آخرها التوجيه بفحص عاملي معهد الأورام.. مواقف إنسانية للرئيس في أزمة كورونا

في ضوء الاهتمام بصحة المواطنين ورعايتهم، تزامنا مع إدارة الدولة لأزمة مكافحة فيروس كورونا المستجد، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الكشف الطبي على العاملين بمعهد الأورام، إضافة إلى زيادة بدل الأطباء، مع منحهم مكافآت استثنائية.





وترصد بوابة الفجر، في السطور التالية، أبرز المواقف الإنسانية للرئيس السيسي:





الكشف على العاملين بمعهد الأورام



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.

زيادة بدل الأطباء



وفي ضوء رد الجميل للعاملين في القطاع الصحي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2،25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل



كما وجه الرئيس، بصرف مكافآت استثنائية لجميع العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

إعادة العالقين



ولم تغفل الدولة المصرية، عن الاهتمام بأبنائها في الخارج، خلال أزمة فيروس كورونا القاتل، حيث سعت لحصر أعداد العالقين بسبب الفيروس، في ظل التنسيق مع سفارات الدول الأخرى، لعودتهم إلى وطنهم، وعمل رحلات استثنائية، مع تكثيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وفور إعلان تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل في الصين، أصدرت الدولة المصرية، قرارا بإعادة المصريين المتواجدين في مدينة ووهان الصينية، إلى مصر، حيث خصصت وزارة الصحة والسكان، مستشفى لاستقبالهم وعزلهم خارج نطاق القاهرة لمدة تصل إلى 14 يوما، وهي فترة حضانة المرض، يخضعون خلالها كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



كما أعدت رحلات استثنائية لعودة العالقين في السعودية والكويت وأمريكا وكافة البلاد الخارجية.

تخفيض أسعار الكهرباء



كما راعى السيسي، المواطنين، إذ خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار، إضافة إلى خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

كورونا وباء عالمي