عاجل.. الحكومة تتوعد هذه الصفحات.. ومناشدة مهمة للمواطنين

كشف الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، عن رصد اللجنة لعدد من المنشورات الكاذبة على صفحات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى استغلال صور لأطفال مرضى وجمع مبالغ مالية للمساعدة في إجراء عمليات جراحية، وجارٍ التعامل معها قانونيا.





وأكد في تصريحات صحفية اليوم الأحد، مناشدة لجميع المواطنين بالتأكد أولًا من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات؛ وإرسال أي منشور يهدف إلى جمع أموال من استغاثات طبية إلى الجهات الحكومية المختصة.





وأضاف المستشار الطبي، أن لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، تتابع باهتمام بالغ ظاهرة "التعذيب والعنف ضد الأطفال والحالات المشردة “بلا مأوي" وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.