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برلماني: أبطال الداخلية والتموين يسحقون مافيا احتكار السلع
الأحد 05/أبريل/2020 - 12:50 م
دينا إبراهيم
وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لنجاحها باحترافية ومهنية غير مسبوقة فى تاريخ مصر فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لمواجهة التداعيات السلبية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال "مسعود" فى بيان له اصدره اليوم الأحد، إن الدكتور مصطفى مدبولى نجح وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى توفير السلع والمنتجات في الأسواق حتى مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والعيون الساهرة داخل الشرطة المصرية الوطنية ومعهم الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية ومعه رجاله الأوفياء نجحوا جميعا فى اطار التنسيق والتعاون المشترك بينهم فى سحق وضرب منعدمى الضمير من مافيا تجار استغلال فيروس كورونا لاحداث فوضى فى الاسعار والأسواق.
ووجه مسعود حديثه للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، قائلا: الحمد لله لقد جاء اليوم وفى عهد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لنرى ان مصر اصبحت دولة مؤسسات وتدار بافضل الطرق والأساليب الديمقراطية الحديثة واصبحت قادرة بفضل التفاف شعبها العظيم خلف قيادته الحكيمة وجميع موسسات الدولة على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية
وأكد عضو مجلس النواب، ثقته الكاملة فى قدرة مصر على الانتصار على فيروس كورونا، موضحا ان المصريين اثبت الواقع والتاريخ انهم قادرون على تحقيق المستحيل وان الايام القليلة القادمة سيؤكد الشعب المصرى للعالم كله انه شعب عظيم وقادر على حماية دولته بجميع مؤسساتها.
وقال مسعود إن ابطال ورجال الداخلية والتموين لم يسحقوا مافيا وأباطرة تجار فيروس كورونا ولكن نجحوا فى توفير جميع انواع السلع والمنتجات واللحوم والداوجن والخضراوات والفراكه فى الالاف من منافذ البيع التابعة للوزارتين اضافة الى الالاف من السيارات المتنقلة لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة تصل الى نسب الى 30% عن مثيلاتها موجها التحية والتقدير لجميع رجال الاعمال والاستثمار من اصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتعاونهم مع الحكومة فى هذا الصدد.
أحدث تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض.
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