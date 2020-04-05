برلماني: أبطال الداخلية والتموين يسحقون مافيا احتكار السلع

وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لنجاحها باحترافية ومهنية غير مسبوقة فى تاريخ مصر فى تنفيذ التكليفات الرئاسية لمواجهة التداعيات السلبية لمواجهة فيروس كورونا.





وقال "مسعود" فى بيان له اصدره اليوم الأحد، إن الدكتور مصطفى مدبولى نجح وبدرجة امتياز مع مرتبة الشرف فى توفير السلع والمنتجات في الأسواق حتى مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والعيون الساهرة داخل الشرطة المصرية الوطنية ومعهم الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية ومعه رجاله الأوفياء نجحوا جميعا فى اطار التنسيق والتعاون المشترك بينهم فى سحق وضرب منعدمى الضمير من مافيا تجار استغلال فيروس كورونا لاحداث فوضى فى الاسعار والأسواق.





ووجه مسعود حديثه للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، قائلا: الحمد لله لقد جاء اليوم وفى عهد الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لنرى ان مصر اصبحت دولة مؤسسات وتدار بافضل الطرق والأساليب الديمقراطية الحديثة واصبحت قادرة بفضل التفاف شعبها العظيم خلف قيادته الحكيمة وجميع موسسات الدولة على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية





وأكد عضو مجلس النواب، ثقته الكاملة فى قدرة مصر على الانتصار على فيروس كورونا، موضحا ان المصريين اثبت الواقع والتاريخ انهم قادرون على تحقيق المستحيل وان الايام القليلة القادمة سيؤكد الشعب المصرى للعالم كله انه شعب عظيم وقادر على حماية دولته بجميع مؤسساتها.





وقال مسعود إن ابطال ورجال الداخلية والتموين لم يسحقوا مافيا وأباطرة تجار فيروس كورونا ولكن نجحوا فى توفير جميع انواع السلع والمنتجات واللحوم والداوجن والخضراوات والفراكه فى الالاف من منافذ البيع التابعة للوزارتين اضافة الى الالاف من السيارات المتنقلة لبيع المنتجات والسلع بأسعار مخفضة تصل الى نسب الى 30% عن مثيلاتها موجها التحية والتقدير لجميع رجال الاعمال والاستثمار من اصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتعاونهم مع الحكومة فى هذا الصدد.



