الليلة.. نسرين أمين ضيفة برنامج "هزر فزر"

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تحل الفنانة نسرين أمين، ضيفة برنامج "هزر فزر" الذي تقدمه الفنانة هنا الزاهد عبر شاشة "سي بي سي" يوم الأحد الساعة 10 مسًاء.



ونشرت نسرين، مقطع فيديو من الحلقة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصو والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الفيديو قائلة:"استنونا انهارده الساعة 10 مع برنامج هزر فزر على قناة cbc".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"حلقة حلوة جدًا" وأضاف آخر"مستنيها بفارغ الصبر"، وفي السياق ذاته تابع ىخر قائلًا:"هتبقى حلقة جامدة".



يذكر أن آخر أعمال نسرين أمين، فيلم "ولاد رزق 2"، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان عمرو يوسف وأحمد رزق وأحمد داود.