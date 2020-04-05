محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة "دعمك حياة" لتلقي إسهامات رجال الأعمال

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، مبادرة "دعمك حياة"، والتي تهدف إلى تلقي مساهمات من رجال الأعمال بالإسكندرية، للمستشفيات بنطاق المحافظة والتبرع بأجهزة التنفس الصناعي وجميع الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لها.





وقال" الشريف" في تصريح صحفي: إنه بالفعل بدأ العديد من رجال الأعمال بمحافظة الإسكندرية بالتبرع بأجهزة وأدوات طبية ذو جودة وأسعار عالية، موجهًا خالص الشكر إلى رجال الأعمال على تعاونهم وتفاعلهم ومساهمتهم في كل المبادرات التي تقوم بها المحافظة وتشرف عليها وتتابعها.



ووجه المحافظ، الشكر إلى شعب الإسكندرية على تفاعله مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة، بقوله: "نثق في شعب الإسكندرية أنه سيكون خلال الفترة المقبلة على قدر من المسئولية ومزيد من الجدية ومزيد من الالتزام والانضباط لكي نستطيع أن نعبر جميعا بسلام من المرحلة الحالية، الإسكندرية تقدر بنا جميعًا".

من ناحيتها؛ أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، نائبة محافظ الإسكندرية، أن مبادرة "دعمك حياة" تهدف إلى دعم القطاع الصحي بالإسكندرية ككل ودعم احتياجات المستشفيات وجميع المستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الطبي، بالإضافة إلى دعم "جيشنا الأبيض" أعضاء الفريق الطبي أنفسهم الذين يبذلوا قصارى جهدهم.



وأشارت إلى أن "الإسكندرية تقدر" ليس فقط بمسئوليها ولكن بمواطنيها وشعبها ورجال أعمالها وجمعياتها وكل فئات المجتمع المدني. لافتة إلى أننا منتظرين كامل الدعم من كل الجهات وقدر من التبرعات نقدر نوجها لكافة الاحتياجات الموجودة في القطاع الطبي.