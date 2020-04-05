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محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة "دعمك حياة" لتلقي إسهامات رجال الأعمال
الأحد 05/أبريل/2020 - 12:56 م
أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، مبادرة "دعمك حياة"، والتي تهدف إلى تلقي مساهمات من رجال الأعمال بالإسكندرية، للمستشفيات بنطاق المحافظة والتبرع بأجهزة التنفس الصناعي وجميع الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لها.
وقال" الشريف" في تصريح صحفي: إنه بالفعل بدأ العديد من رجال الأعمال بمحافظة الإسكندرية بالتبرع بأجهزة وأدوات طبية ذو جودة وأسعار عالية، موجهًا خالص الشكر إلى رجال الأعمال على تعاونهم وتفاعلهم ومساهمتهم في كل المبادرات التي تقوم بها المحافظة وتشرف عليها وتتابعها.
ووجه المحافظ، الشكر إلى شعب الإسكندرية على تفاعله مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة، بقوله: "نثق في شعب الإسكندرية أنه سيكون خلال الفترة المقبلة على قدر من المسئولية ومزيد من الجدية ومزيد من الالتزام والانضباط لكي نستطيع أن نعبر جميعا بسلام من المرحلة الحالية، الإسكندرية تقدر بنا جميعًا".
من ناحيتها؛ أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، نائبة محافظ الإسكندرية، أن مبادرة "دعمك حياة" تهدف إلى دعم القطاع الصحي بالإسكندرية ككل ودعم احتياجات المستشفيات وجميع المستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الطبي، بالإضافة إلى دعم "جيشنا الأبيض" أعضاء الفريق الطبي أنفسهم الذين يبذلوا قصارى جهدهم.
وأشارت إلى أن "الإسكندرية تقدر" ليس فقط بمسئوليها ولكن بمواطنيها وشعبها ورجال أعمالها وجمعياتها وكل فئات المجتمع المدني. لافتة إلى أننا منتظرين كامل الدعم من كل الجهات وقدر من التبرعات نقدر نوجها لكافة الاحتياجات الموجودة في القطاع الطبي.
إجمالي المتعافين من كورونا 241 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.
تسجيل إصابة 85 حالة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
عدد المصابين بكورونا يصل لـ1070
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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